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المنسق الدولي لعملية السلام في الشرق الأوسط: هناك توترات اندلعت في البلدة القديمة في القدس

Lebanon 24
25-04-2022 | 10:20
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