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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ليس لإسرائيل أي سلطة على الحرم الشريف ويجب الحفاظ على وضعه التاريخي والقانوني

Lebanon 24
25-04-2022 | 10:52
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