جعجع: اتصل في البعض أمس، من أجل تأجيل الاحتفال انطلاقا من غرق المواطنين، وقلت لهم إن البكاء على الأطلال لا ينفع، فالمهمّ تغيير المجموعة الحاكمة حتى لا يموت أحد برا أو بحرا

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