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جعجع: اتصل في البعض أمس، من أجل تأجيل الاحتفال انطلاقا من غرق المواطنين، وقلت لهم إن البكاء على الأطلال لا ينفع، فالمهمّ تغيير المجموعة الحاكمة حتى لا يموت أحد برا أو بحرا

Lebanon 24
25-04-2022 | 10:52
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جعجع: لا لتأجيل الانتخابات لشهرين او ثلاثة اشهر فقط، كما يدعون، انما بهدف الغائها من اساسها، وبالتالي ايصال كل الوطن نحو المجهول السياسي والدستوري والاقتصادي والمالي والاجتماعي وحتى المجهول الكياني.
lebanon 24
25/04/2022 21:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع يطلق سهامه على باسيل... وهذا ما قاله عن تأجيل الانتخابات
lebanon 24
25/04/2022 21:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: حان الوقت أن يعترف حزب الله بالخصوصيات اللبنانية وأن يقتنع أنه غير قادر على الاستمرار في هذا الاتجاه فلبنان "ما رح يكون لإيران وما فيه يكون إلاّ للبنان"
lebanon 24
25/04/2022 21:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع خلال الحفل الانتخابي المركزي في معراب: "انتفضوا وقوموا وصوّتوا" كونوا المبادرين وفكّروا بأن حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاءهم هم من أوصلكم الى هنا
lebanon 24
25/04/2022 21:39:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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