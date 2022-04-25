جعجع خلال الحفل الانتخابي المركزي في معراب: "انتفضوا وقوموا وصوّتوا" كونوا المبادرين وفكّروا بأن حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاءهم هم من أوصلكم الى هنا

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