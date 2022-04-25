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جعجع خلال الحفل الانتخابي المركزي في معراب: "انتفضوا وقوموا وصوّتوا" كونوا المبادرين وفكّروا بأن حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاءهم هم من أوصلكم الى هنا

Lebanon 24
25-04-2022 | 10:51
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lebanon 24
25/04/2022 21:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: الخطر يدقّ أبواب لبنان ومصدره "حزب الله" و "الوطني الحر"
lebanon 24
25/04/2022 21:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: من ينتخب "حزب الله" يعني انه ينتخب "التيار الوطني الحر"
lebanon 24
25/04/2022 21:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: اي لبناني ينتخب "التيار الوطني الحر" يعني انه عمليا ينتخب "حزب الله"
lebanon 24
25/04/2022 21:39:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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