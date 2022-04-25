جعجع: حان الوقت أن يعترف حزب الله بالخصوصيات اللبنانية وأن يقتنع أنه غير قادر على الاستمرار في هذا الاتجاه فلبنان "ما رح يكون لإيران وما فيه يكون إلاّ للبنان"

Lebanon 24