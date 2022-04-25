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جعجع: حان الوقت أن يعترف حزب الله بالخصوصيات اللبنانية وأن يقتنع أنه غير قادر على الاستمرار في هذا الاتجاه فلبنان "ما رح يكون لإيران وما فيه يكون إلاّ للبنان"

Lebanon 24
25-04-2022 | 10:58
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