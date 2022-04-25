21
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
"سكاي نيوز عربية" عن الديوان الملكي الأردني: العاهل الأردني والرئيس الأميركي يؤكدان خلال اتصال هاتفي التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها
Lebanon 24
25-04-2022
|
11:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأميركية يُشدّد في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركية يُشدّد في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس
25/04/2022 21:40:54
25/04/2022 21:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع رباعي في العقبة ضم العاهل الأردني والرئيس المصري وولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء العراقي (سكاي نيوز)
Lebanon 24
إجتماع رباعي في العقبة ضم العاهل الأردني والرئيس المصري وولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء العراقي (سكاي نيوز)
25/04/2022 21:40:54
25/04/2022 21:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس بايدن أوضح خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني تداعيات أي مساعدة صينية لروسيا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
البيت الأبيض: الرئيس بايدن أوضح خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني تداعيات أي مساعدة صينية لروسيا (سكاي نيوز عربية)
25/04/2022 21:40:54
25/04/2022 21:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الإليزيه: ماكرون يعرب لبوتن خلال اتصال هاتفي عن قلقه العميق حيال الوضع في ماريوبول (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الإليزيه: ماكرون يعرب لبوتن خلال اتصال هاتفي عن قلقه العميق حيال الوضع في ماريوبول (سكاي نيوز عربية)
25/04/2022 21:40:54
25/04/2022 21:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
02:00 | 2022-04-25
25/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شجب عارم للاعتداء بالضرب على وزير الطاقة
Lebanon 24
شجب عارم للاعتداء بالضرب على وزير الطاقة
23:14 | 2022-04-24
24/04/2022 11:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جرى توقيفه سابقاً.. من هو المُعتدي على وزير الطاقة ولمن ينتمي؟
Lebanon 24
جرى توقيفه سابقاً.. من هو المُعتدي على وزير الطاقة ولمن ينتمي؟
04:57 | 2022-04-25
25/04/2022 04:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هرجٌ ومرجٌ أمام مطاعم في بيروت.. هذا ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
هرجٌ ومرجٌ أمام مطاعم في بيروت.. هذا ما جرى (فيديو)
03:03 | 2022-04-25
25/04/2022 03:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق من وزير الطاقة بعد الإعتداء عليه أمس... هذا ما قاله
Lebanon 24
أول تعليق من وزير الطاقة بعد الإعتداء عليه أمس... هذا ما قاله
04:29 | 2022-04-25
25/04/2022 04:29:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
14:36 | 2022-04-25
العقود الآجلة للنفط الأميركي تسجل عند التسوية 98.54 دولار للبرميل بانخفاض 3.53 دولار (الشرق)
14:31 | 2022-04-25
ألمانيا تطالب تركيا بالإفراج الفوري عن "عثمان كافالا" الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة (العربية)
14:17 | 2022-04-25
مجلس الأمن والدفاع بالسودان يقرر تعزيز الأمن في غرب دارفور التي تشهد اشتباكات قبلية (العربية)
14:13 | 2022-04-25
موسكو لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: كييف تستعد لاستخدام أسلحة محظورة في أوكرانيا (العربية)
14:08 | 2022-04-25
إعلام عراقي: سقوط قذائف هاون قرب معسكر التاجي شمال بغداد (العربية)
فيديو
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
02:00 | 2022-04-25
25/04/2022 21:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يقبل يد مغنية مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخابات.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ماكرون يقبل يد مغنية مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخابات.. شاهدوا الفيديو
01:00 | 2022-04-25
25/04/2022 21:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-04-24
25/04/2022 21:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact