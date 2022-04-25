"سكاي نيوز عربية" عن الديوان الملكي الأردني: العاهل الأردني والرئيس الأميركي يؤكدان خلال اتصال هاتفي التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها

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