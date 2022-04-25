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محكمة تركية تقضي بالسجن المؤبد على المعارض عثمان كافالا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
25-04-2022 | 11:41
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