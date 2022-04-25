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وزير خارجية أوكرانيا: نظيري الفرنسي أخبرني بأن دعم بلاده سيزداد بعد فوز ماكرون بالانتخابات (العربية)

Lebanon 24
25-04-2022 | 12:49
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