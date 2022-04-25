أخبار عاجلة

مكتب الرئيس الأوكراني: بريطانيا ستزودنا بمركبات مدرعة مزودة بأنظمة مضادة للطائرات من طراز ستورمر (الجزيرة)

Lebanon 24
25-04-2022 | 12:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مكتب الرئيس الأوكراني: المعركة في دونيتسك ولوغانسك لحظة مفصلية في الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
26/04/2022 00:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الأوكراني: قواتنا تقوم بعمليات هجومية مضادة وتسيطر على شمالي أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
26/04/2022 00:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: القوات الروسية قتلت 1126 مدنيا بينهم 46 طفلا في ضواحي كييف فقط (الجزيرة)
lebanon 24
26/04/2022 00:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي يواصل محاصرة مدينة خاركيف جزئيا وينقل فرق صواريخ مضادة للطائرات للإقليم
lebanon 24
26/04/2022 00:03:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:42 | 2022-04-25
16:09 | 2022-04-25
16:08 | 2022-04-25
16:01 | 2022-04-25
15:51 | 2022-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website