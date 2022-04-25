أخبار عاجلة

السفير الفرنسي في واشنطن: المحادثات التي أجراها الرئيس ماكرون مع بوتين كانت بتنسيق وثيق مع أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
25-04-2022 | 13:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بوتين خلال مؤتمر صحفي مع ماكرون: المباحثات مع الرئيس الفرنسي كانت مفيدة وبناءة
lebanon 24
26/04/2022 00:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: الرئيس بوتين لم ينجح في تحقيق ما كان يتمناه لكن يجب الاستمرار في الحوار معه (الجزيرة)
lebanon 24
26/04/2022 00:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: النيتو قرر دعم أوكرانيا دون الدخول في الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
26/04/2022 00:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: أدعو الرئيس بوتين مجددا وبشكل لا لبس فيه إلى وقف الأعمال العدائية وسحب قواته من أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
26/04/2022 00:03:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:42 | 2022-04-25
16:09 | 2022-04-25
16:08 | 2022-04-25
16:01 | 2022-04-25
15:51 | 2022-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website