السفير وليد البخاري: اتفاقية الصندوق السعودي - الفرنسي التي ستوقع غدا لدعم الشعب اللبناني تتضمن 35 مشروعا في لبنان تتعلق بقطاع الصحة والتعليم والطاقة

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