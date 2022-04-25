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السيناتور بوب مينينديز: نريد أن يطلع بلينكن الكونغرس على نوع المساعدة التي يبحث عنها الرئيس الأوكراني

Lebanon 24
25-04-2022 | 19:30
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