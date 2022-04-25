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القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 3 مقاتلات و3 صواريخ كروز و4 طائرات مسيرة روسية
Lebanon 24
25-04-2022
|
21:00
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