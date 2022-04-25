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بوليتيتكو: روسيا قصفت يوم الاثنين بالصواريخ منشآت للسكك الحديدية تستخدم لنقل الإمدادات الحيوية إلى أوكرانيا

Lebanon 24
25-04-2022 | 21:14
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