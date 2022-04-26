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المفوض الاقصادي في الاتحاد الأوروبي: نسعى للاستغناء عن النفط والغاز الروسي بحلول 2027

Lebanon 24
26-04-2022 | 01:14
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