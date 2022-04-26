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المفوض الاقتصادي الأوروبي: نعمل على تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين بمقدار الثلثين نهاية 2022 وإلى الصفر نهاية عام 2027

Lebanon 24
26-04-2022 | 02:10
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