أخبار عاجلة

كتلة المستقبل لن تشارك في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم التي تبحث قانون الكابيتال كونترول (LBCI)

Lebanon 24
26-04-2022 | 02:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الغاء جلسة اللجان المشتركة المخصصة للبت بقانون الكابيتال كونترول بسبب عدم اكتمال النصاب (صوت لبنان)
lebanon 24
26/04/2022 14:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الكابيتال كونترول قد يواجه اعتراضات في جلسة اللجان النيابية اليوم
lebanon 24
26/04/2022 14:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة لبحث إقتراح الكابيتال كونترول
lebanon 24
26/04/2022 14:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجان النيابية تعاود درس مشروع قانون الكابيتال كونترول الثلاثاء والاجواء متضاربة
lebanon 24
26/04/2022 14:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
07:18 | 2022-04-26
07:17 | 2022-04-26
07:13 | 2022-04-26
07:10 | 2022-04-26
07:03 | 2022-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website