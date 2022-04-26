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مكتب المدعي العام لأوكرانيا: مقتل 217 طفلا حتى الآن في أوكرانيا بسبب العدوان المسلح من قبل روسيا

Lebanon 24
26-04-2022 | 03:21
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