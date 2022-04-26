الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: نتقدم بالعزاء الى أهل الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى الناجين ونأمل معرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم

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