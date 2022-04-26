الرئيس عون التقى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد سفن كوبمانس: لبنان يدعم أي تحرك أوروبي لاحياء عملية السلام انطلاقا من مبادرة قمة بيروت العربية للسلام

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