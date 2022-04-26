ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: في هذه المناسبة الاليمة اجدد التعزية لذوي الضحايا واعبر عن تعاطفي وتعاطف مجلس الوزراء مع ذوي المفقودين وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل

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