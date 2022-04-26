أخبار عاجلة

ميقاتي: هذه الفاجعة الوطنية أصابت كل لبناني وكل طرابلسي في الصميم، ومن غير الجائز أخلاقيا وإنسانيا ووطنياً تحت وطأة الحزن والفاجعة حرف الانظار بهذه القضية عن سياقها القانوني والقضائي

Lebanon 24
26-04-2022 | 06:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة له خلال تكريم الفائزين في الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراة في العلوم القانونية والقضائية بالوطن العربي: حفل اليوم مناسبة ورسالة من بيروت باعتزازنا وحرصنا على موقع لبنان العربي كدولة مؤسسة لجامعة الدول العربية
lebanon 24
26/04/2022 18:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي عرض للمداولات مع وفد وزارة الخزانة الاميركية والنقاط التي اثيرت خلالها لا سيما لجهة مكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تمّ تشكيلها وذلك في اسرع وقت للتأكيد على جديّة الدولة اللبنانية في مكافحة الفساد
lebanon 24
26/04/2022 18:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نعلن اعتزازنا بأن يكون لبنان دولة المقر للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية
lebanon 24
26/04/2022 18:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الغيظ: أعبر مجدداً عن تقديري للدور العلمي الذي يقوم به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والتحية والتقدير إلى الجمهورية اللبنانية دولة مقر المركز على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة
lebanon 24
26/04/2022 18:03:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:57 | 2022-04-26
10:54 | 2022-04-26
10:44 | 2022-04-26
10:39 | 2022-04-26
10:36 | 2022-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website