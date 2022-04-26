ميقاتي: أرفض القاء التهم جزافا قبل انجاز التحقيق، وأشدد على اجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيدا عن الضغط الاعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص

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