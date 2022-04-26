أخبار عاجلة

ميقاتي: أرفض القاء التهم جزافا قبل انجاز التحقيق، وأشدد على اجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيدا عن الضغط الاعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص

Lebanon 24
26-04-2022 | 07:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: أرفض إلقاء التّهم جزافاً وسنتابع قضية غرق الزورق وفق الأصول القضائية والأمنية ولتكن التحقيقات شاملة وثقتنا كبيرة بقيادة الجيش
lebanon 24
26/04/2022 18:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أي عمل إنقاذي يتطلب تضحيات وتعاون الجميع وهذا ما نأمله بعيدا عن السلبية والشعبوية
lebanon 24
26/04/2022 18:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال رعايته اعادة افتتاح المكتبة الوطنية: للعمل من أجل انجاز خطة نهوض واجراء الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
26/04/2022 18:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ادعو جميع اللبنانيين للتعاون مع الحكومة في مهمتها وهي وقف الانهيار والعمل لانجاز خطة نهوض تضع لبنان على سكة التعافي وتشرف على اجراء الانتخابات النيابية بموعدها
lebanon 24
26/04/2022 18:03:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:57 | 2022-04-26
10:54 | 2022-04-26
10:44 | 2022-04-26
10:39 | 2022-04-26
10:36 | 2022-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website