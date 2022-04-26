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ميقاتي: ثقتنا كبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي ستقوم بها ، ونحن على ثقة بانها حريصة على الحفاظ على سلامة ارواح اللبنانيي

Lebanon 24
26-04-2022 | 07:02
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