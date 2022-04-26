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ميقاتي: لقد حصلت عدة حوادث في ظرف متقارب وبشكل متتالي،وعلينا البحث في أسبابها وما اذا كان البعض منها مخططا له للنيل من هيبة الدولة

Lebanon 24
26-04-2022 | 07:03
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