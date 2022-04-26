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لافروف: لا حاجة لوجود وساطة مع أوكرانيا لأننا نلتقي بالفعل ونحن مستعدون للاستماع إلى أي أفكار بناءة

Lebanon 24
26-04-2022 | 08:10
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