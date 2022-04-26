أخبار عاجلة

مسؤولون أوروبيون: نحو 200 إصابة غامضة بمرض كبدي بين أطفال أوروبا (الحدث)

Lebanon 24
26-04-2022 | 08:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أخفاه عن لاعبيه.. المدير الفني لمنتخب هولندا يعلن إصابته بمرض خطير
lebanon 24
26/04/2022 18:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
علامات في عينيك قد تدل على الإصابة بمرض السكري
lebanon 24
26/04/2022 18:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست": بايدن والزعماء الأوروبيون سيعلنون مبادرة كبرى لنقل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا
lebanon 24
26/04/2022 18:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تغير لون الأظافر ينذر بالإصابة بمرض خطير
lebanon 24
26/04/2022 18:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:57 | 2022-04-26
10:54 | 2022-04-26
10:44 | 2022-04-26
10:39 | 2022-04-26
10:36 | 2022-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website