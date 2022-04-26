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بولندا وبلغاريا تعلنان أن روسيا أوقفت إمداداتها لهما من الغاز في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحرب الأوكرانية

Lebanon 24
26-04-2022 | 16:13
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