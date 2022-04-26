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أعمال شغب كبيرة وتحطيم للوحات الإعلانات في بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء

Lebanon 24
26-04-2022 | 18:04
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