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المتحدث باسم مجلس الدوما: يجب وقف إمدادات الطاقة عن الدول "غير الصديقة"

Lebanon 24
27-04-2022 | 03:23
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