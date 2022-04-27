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المفوضية الأوروبية: قرار روسيا وقف واردات النفط عن دول أوروبية غير مقبول ويظهر عدم موثوقية روسيا كمورد للغاز

Lebanon 24
27-04-2022 | 03:50
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