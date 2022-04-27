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الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه مستعد لتوقف الغاز الروسي ويخطط لرد "منسق" (سكاي نيوز)

Lebanon 24
27-04-2022 | 04:17
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