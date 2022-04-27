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وزير المهجرين عصام شرف الدين من بعبدا: وضعنا دراسات اقتصادية حول تقليص الدين العام الذي نعتبره حلاً أساسياً لمشكلة الإيداعات وتعثر المصارف

Lebanon 24
27-04-2022 | 07:14
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