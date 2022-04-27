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أوكرانيا تنفي أن تكون الضربة العسكرية الروسية في منطقة زاباروجيا استهدفت مخزنا للأسلحة الغربية

Lebanon 24
27-04-2022 | 08:11
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