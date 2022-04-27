Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع الألمانية: بلادنا وجدت دورا جديدا في السياسات الدفاعية (العربية)

Lebanon 24
27-04-2022 | 13:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية عن بريطانيا: جونسون يبحث مع زيلينسكي إرسال المزيد من المساعدات الدفاعية والمالية لـ كييف
lebanon 24
27/04/2022 23:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن أبلغ زيلينسكي أن واشنطن تعمل لتلبية طلبات أوكرانيا الدفاعية (العربية)
lebanon 24
27/04/2022 23:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الألمانية تؤكد أنها ستزود سلوفاكيا بمنطومة "باتريوت" الدفاعية
lebanon 24
27/04/2022 23:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: بحثت مع بايدن العقوبات على روسيا والمساعدات الدفاعية لأوكرانيا (العربية)
lebanon 24
27/04/2022 23:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:26 | 2022-04-27
16:22 | 2022-04-27
16:22 | 2022-04-27
15:45 | 2022-04-27
15:08 | 2022-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website