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وزيرة المناخ والبيئة البولندية: سنتخذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة بعد وقف روسيا إمدادات الغاز لنا (الجزيرة)

Lebanon 24
27-04-2022 | 14:05
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