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مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي "ينصح" الشركات بأن تلتزم بعقود الغاز القائمة وألا تدفع بالروبل (الشرق)

Lebanon 24
27-04-2022 | 14:32
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