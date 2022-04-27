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صوت قوي في منطقة قلاويه الجنوبية، والسبب انفجار قارورة غاز كبيرة لأحد أفران البلدة

Lebanon 24
27-04-2022 | 16:22
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