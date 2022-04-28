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الحكومة الفرنسية: اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الاثنين لبحث توقف إمدادات الغاز الروسي

Lebanon 24
28-04-2022 | 00:25
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