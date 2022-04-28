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الدفاع الروسية: استهدفنا 67 منشأة عسكرية أوكرانية ما أدى لمقتل 300 من القوميين الأوكرانيين

Lebanon 24
28-04-2022 | 04:28
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