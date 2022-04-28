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الرئيس بري يرفع الجلسة النيابية المخصّصة لمناقشة طرح الثقة بوزير الخارجية لعدم إكتمال النصاب

Lebanon 24
28-04-2022 | 07:40
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