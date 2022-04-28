Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن يرسل مقترحا تشريعيا إلى الكونغرس يهدف إلى توسيع صلاحيته لمعاقبة الاثرياء الروس المقربين من بوتين

Lebanon 24
28-04-2022 | 08:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة لم تنته بعد من فرض عقوبات على رجال الأعمال الروس المقربين من بوتين
lebanon 24
28/04/2022 19:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية تستدعي السفير الأميركي لديها وتسلمه احتجاجا بشأن وصف بايدن لبوتين "بمجرم حرب" (سكاي نيوز)
lebanon 24
28/04/2022 19:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو: بايدن قد يعلن منفردا حظرا على الواردات النفطية الروسية بعد تصاعد الضغط من الكونغرس
lebanon 24
28/04/2022 19:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أعضاء في الكونغرس: يجب عدم دعم حرب بوتين في أوكرانيا عبر شراء النفط الروسي واستيراده
lebanon 24
28/04/2022 19:20:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:20 | 2022-04-28
12:08 | 2022-04-28
12:05 | 2022-04-28
11:58 | 2022-04-28
11:54 | 2022-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website