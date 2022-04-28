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معلومات لـ"لبنان 24 " من عائلة الطبيب اللبناني ريشار خراط الموقوف في الامارات العربية المتحدة : تم الافراج عنه وسيعود الى لبنان غدا

Lebanon 24
28-04-2022 | 08:49
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بعد توقيفه في الامارات... الطبيب ريشارد خراط يعود الى لبنان غدا
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28/04/2022 19:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب: السلطات اللبنانية تتابع قضية الطبيب ريشار خراط
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28/04/2022 19:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: لم نشكّ يوماً بمحبة الكويت للبنان هنيئاً لنا جميعاً بالمبادرة العربية التي انطلقت من الكويت وتحيات كل اللبنانيين إلى القيادة الكويتية
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28/04/2022 19:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نحن نعلم تماما ان اللبنانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية محاطون بكل رعاية واهتمام
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28/04/2022 19:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
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