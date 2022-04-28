Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول في الإدارة الأميركية: بايدن سيطلب من الكونغرس 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا (الجزيرة)

Lebanon 24
28-04-2022 | 10:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن يطلب من الكونغرس 33 مليار دولار لدعم أوكرانيا
lebanon 24
29/04/2022 00:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يطلب من الكونغرس ميزانية قياسية للدفاع بقيمة 813 مليار دولار بسبب أزمة أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
29/04/2022 00:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: بايدن طلب 10 مليارات دولار من الكونغرس لمساعدة أوكرانيا
lebanon 24
29/04/2022 00:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست": إدارة بايدن تطلب من الكونغرس الموافقة على دعم لأوكرانيا بـ32.5 مليار دولار
lebanon 24
29/04/2022 00:50:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:46 | 2022-04-28
17:44 | 2022-04-28
17:21 | 2022-04-28
17:19 | 2022-04-28
17:11 | 2022-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website