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بلينكن: سنساعد في توفير دعم دولي للتعليم في أفغانستان إذا التزمت طالبان بالتحاق الإناث بالمدارس (الجزيرة)

Lebanon 24
28-04-2022 | 11:02
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