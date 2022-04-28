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البنتاغون: روسيا لديها 92 كتيبة مقاتلة تعمل على الأراضي الأوكرانية (العربية)
Lebanon 24
28-04-2022
|
12:30
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