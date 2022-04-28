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حاكم مقاطعة خاركيف: ٥ قتلى و11 جريحا في قصف روسي على مواقع مختلفة اليوم (الجزيرة)

Lebanon 24
28-04-2022 | 14:38
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