Advertisement

أخبار عاجلة

غوتيريش: أنا مصدوم من قرب الضربة الصاروخية في كييف من مكاني

Lebanon 24
28-04-2022 | 15:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انفجاران قويان في كييف تزامنًا مع زيارة غوتيريش... والأخير: أنا مصدوم
lebanon 24
29/04/2022 05:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: سقوط الصواريخ عـلى كييف تزامناً مع زيارة غوتيريش له دلالات خطيرة ويتطلّب رداً قوياً
lebanon 24
29/04/2022 05:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بوريل: روسيا تظهر مرة أخرى تجاهلها الصارخ للقانون الدولي بقصفها كييف أثناء وجود غوتيريش ورئيس الوزراء البلغاري
lebanon 24
29/04/2022 05:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: روسيا أظهرت موقفها تجاه أوكرانيا وأوروبا والعالم بقصفها كييف أثناء زيارة غوتيريش (الجزيرة)
lebanon 24
29/04/2022 05:37:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:34 | 2022-04-28
19:33 | 2022-04-28
19:30 | 2022-04-28
18:59 | 2022-04-28
18:44 | 2022-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website