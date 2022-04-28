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وزير الخارجية الأميركي: مستعدون لتقديم مزيد من الدعم إلى ⁧‫تونس‬⁩ في حال عادت إلى المسار الديمقراطي

Lebanon 24
28-04-2022 | 18:59
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