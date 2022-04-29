حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه سوق السمك الكرنتينا بسبب توقف الشاحنات على مدخل المرفأ وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تسهيل السير في المحلة (التحكم المروري)

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